إعادة تصحيح اختبارات طالبات متوسطة بمدرسة في شقراء.. وتعديل الدرجات يفجر موجة غضب بين أولياء الأمور

شهدت إحدى مدارس تعليم شقراء ، إشكالية كبيرة وأزمة في تصحيح اختبارات الطالبات ، بسبب تكليف معلمة ابتدائي بتصحيح إجابات طالبات المتوسطة ،ليتم تعديل الاختبار في الأسبوع الثاني من قبل معلمة المادة بعد عودتها من الأجازة .

ووفقا لما نشره موقع “سبق” ، بدأت الإشكالية بعد حصول قائدة مجمع تحفيظ القرآن بمرات التابع لتعليم شقراء ، على إجازة مرضية وإجازة وضع قبل بدء اختبارات الفصل الأول ، وتم تكليف إحدى المعلمات بقيادة المدرسة بقرار داخلي من قائدة المدرسة فيما لم تصدر إدارة تعليم شقراء قرار بتكليف قائدة جديدة خاصة أن القائدة حصلت على إجازة طويلة .

لم تنتهي المشكلة عند هذا الأمر ، فقبل اختبار الفصل الأول بأسبوع حصلت معلمة مواد الرياضات للمرحلة المتوسطة على إجازة مرضية التي استمرت حتى تم اختبار طالباتها “الأول والثاني والثالث المتوسط ” وأسبوع بعد نهاية الاختبار، وعند ذلك قررت المعلمة المكلفة بقيادة المدرسة تكليف معلمة الرياضيات في المرحلة الابتدائية بتصيحيح أوراق إجابات المتوسطة، وفعلاً قامت المعلمة بعد إلحاح عليها بتصحيح إجابات جميع الطالبات، وتمت مراجعة الدرجات، ورصدها، وذلك خلال الأسبوع الأول من الاختبارات

وفي الأسبوع الثاني بعد الاختبارات قامت معلمة مواد الرياضيات للمرحلة المتوسطة بعد عودتها بتعديل درجات الطالبات بدعوى وجود أخطاء فيما تم اعتماد التعديل الجديد للمعلمة التي كانت مجازة وقت الاختبار، وقُدم تعديلها على تصحيح المعلمة التي صححت الإجابات أولاً.

وأثارت الواقعة تذمر أولياء الأمور وتساءلوا: لماذا لم يُعتمد تصحيح المعلمة المكلفة كونها كُلفت بالتصحيح أثناء تمتع معلمة المادة بإجازة رسمية؟ كما أن المعمول به هو التصحيح الأول، وأي تعديل في الدرجات أو تصحيح جديد يتطلب لجنة متخصصة تُصدر قرارًا بالتعديل أو التصحيح ومبرراته، إضافة الضرر بسمعة المعلمة التي صححت الإجابات أولاً لدى زميلاتها وطالباتها.وأولياء الأمور.

من جانبه قال متحدث إدارة التعليم بشقراء علي العطاس، ” تم التصحيح من معلمة مكلفة، ثم تمت المراجعة بعد التصحيح من معلمة المادة، وحصل التعديل المشار إليه بناء على مراجعة التصحيح والقسم المختص تعامل مع الموضوع وفق الإجراءات المنظمة لذلك.