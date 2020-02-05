خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء إثيوبيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية إثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك، خلال استقبال دولة رئيس الوزراء الإثيوبي- اليوم- وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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