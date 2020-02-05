بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية إثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك، خلال استقبال دولة رئيس الوزراء الإثيوبي- اليوم- وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
اقرأ أيضا:
برعاية خادم الحرمين.. 1200 خبير تقني يلتقون بمنتدى الأمن السيبراني بالرياض
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.