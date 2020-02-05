الزعاق يكشف لـ«عاجل» موعد انتهاء موجات البرد

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن جميع مواسم البرد تنتهي بعد قرابة الشهرين، لافتًا إلى أن البرد له مواسم معروفه عند العرب وأوله الصفري وآخره موسم «برد العجوز».
وأشار الزعاق، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أن «برد العجوز» يأتي في عجز الشتاء وهذا يكون في موسم الحميمين ويتعقب موسم العقارب.
وتابع: «الصفري والمربعانية والعقارب والحميمين هي مواسم البرد عند العرب».
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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