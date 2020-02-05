هيئة الاتصالات تقرر تخفيض أسعار المكالمات.. وهنا الموعد

أقر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، خفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، وذلك بناء على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة سيكون (2.2) هللة، تماثليًا، ويكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة، تماثلياً.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارًا من 19/10/1441هـ، مؤكدة أن قرار الهيئة يأتي حرصًا منها على تعزيز المنافسة وتشجيعها، وتقديم خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

يذكر أن أسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات، هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم الخدمة من مقدم خدمة آخر؛ نظير إيصال أحدهما المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة.

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