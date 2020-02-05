حساب المواطن يوضح موقف المستفيد في حال تحويل عقد إيجار المسكن باسم آخر

قبل أيام قليلة من صرف الدفعة 27 لشهر فبراير 2020م، أوضح حساب المواطن أن عقد الإيجار الذي يتم إرفاقه كمستند في البوابة الإلكترونية، لا بد أن يكون موحدًا؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

وردًا على تساؤل أحد المستفيدين على «تويتر»، إذا أصبح غير مؤهل بسبب رفض المستند المرفق أو انتهائه، نتيجة تحويل عقد الإيجار باسم أخيه بدلًا منه رغم كونه يسكن معه، قال حساب المواطن: «في حال لم يتم إرفاق المستند قبل تاريخ ٢٥ يناير سيؤثر ذلك على أهليتك وسيلزمك تقديم اعتراض على عدم الأهلية، ولا بد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهليتك».

طريقة إرفاق المستندات جديدة بدلًا من المنتهية الصلاحية في حساب المواطن

وأضاف الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن: «نظرًا لانتهاء صلاحية المستند المرفق الرجاء التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) وحذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية».

وأوضح حساب المواطن أنه في حال كان عمر المستفيد من 18 إلى 24 سنة، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك.

شروط إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة في حساب المواطن

وتابع حساب المواطن أنه في حال عدم توافر المستندات، يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة عن طريق حسابه «تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ».

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وكان برنامج حساب المواطن أعلن، الأربعاء الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ27 لشهر فبراير 2020م، مطالبًا المستفيدين للتحقّق من الأهلية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية، بينما بلغ إجمال الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير المنصرم، 63.5 مليار ريال.

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