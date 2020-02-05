بالصور.. وزير الخارجية يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف .

وخلال الاستقبال، رحب وزير الخارجية بالأمين العام، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعًا للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون؛ لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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