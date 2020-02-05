مراكز التجمع الصحي الأول استقبلت 1.7 مليون زائر بالرياض في 2019

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى لمدينة الرياض، نحو 1.7 مليون زائر خلال العام المنصرم 2019، في وقت أضاف فيه التجمُّع إنجازات جديدة لسجلِّه، قاطعًا خطواتٍ كبيرةً في الارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، التي تُعد من المكونات الرئيسية للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة.

وأحرز التجمع الصحي الأول الذي يضم (45) مركز رعاية صحية أولية، تقدمًا ملحوظًا في عمله على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير قطاع صحي قادر على تقليل نسب انتشار الأمراض، وتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة، ترتكز على استراتيجية الصحة العامة، وعلى أعباء المرض الرئيسية، بما في ذلك الأمراض غير المنقولة، بما يتواءم مع رؤية وزارة الصحة ومسيرة التحول الصحي، والتنمية الحضارية الشاملة للمملكة التي تتسم بالدقة والسرعة.

وزار المراكز الصحية التابعة للتجمع خلال العام الماضي مليون و694 ألفًا و492 مراجعًا، منهم 402 ألف و396 مستفيدًا من عيادة التطعيمات، و318 ألفًا و921 مستفيدًا من حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، في حين استفاد 11 ألفًا و57 زائرًا من العيادات التخصصية الاستشارية بتخصصاتها المختلفة: (طب الأسرة، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والجلدية، والعظام، والباطنة، والنساء والولادة، والأطفال، والعيون)، فيما لم تتجاوز نسبة المُحالين إلى المستشفيات 25% من إجمالي المستفيدين من العيادات الاستشارية.

وفيما يخص المبادرات والبرامج المختلفة، استفاد 886 ألفًا و171 شخصًا من الحملات التوعوية التي قدمتها مراكز التجمع الأول، و47 ألفًا و460 من مبادرات التمكين المجتمعي، كما تم تطبيق الملف الإلكتروني الصحي والوصفة الإلكترونية (وصفتي) في 43 مركزًا، وبلغ إجمالي عدد الوصفات الإلكترونية 307 آلاف و566 وصفة، تم خلالها صرف 757 ألفًا و77 دواءً للمستفيدين.

Advertisements

إضافة إلى ما سبق، تم التوسع في خدمات المراكز الصحية؛ حيث تم العمل على استحداث وتفعيل عدة عيادات وخدمات متنوعة اشتملت على (43) عيادة لمتابعة الحمل، و(44) عيادة للطفل السليم، و(13) عيادة للفحص قبل الزواج، و(5) عيادات لفحص اللياقة الطبية للموظفين، و(4) عيادات لفحص العمالة المنزلية، و(4) عيادات للمسافر، و(4) عيادات لمكافحة التدخين، و(3) عيادات للنفسية المجتمعية، وعيادتي تغذية، و(10) عيادات لتعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي.

وسعيًا إلى مواصلة نجاحاته خلال العام الجديد، يعتزم التجمع الصحي العمل على مواجهة التحديات واستكمال الإنجازات، بإيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول إلى الجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، بجانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الأولية، ليضيف ذلك كله إلى ما حققه من برامج ومبادرات نوعية في عام 2019.

يشار إلى أن التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض هو إحدى ثمار جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق (رؤية 2030) التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

اقرأ ايضأ :