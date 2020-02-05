نقلة تسويقية بمهرجان الكليجا.. 450 أسرة منتجة تغزو العالم عبر المنصات الرقمية

توجَّهت 450 أسرة منتجة، تنوعت تخصصاتها بين صناعة الكليجا والحلويات والأكلات الشعبية، إلى المنصات الرقمية والتطبيقات الحديثة لتسويق منتجاتها في نقلة تسويقية؛ أسهمت في انتشار واسع لها على مستوى المملكة والخليج ودول العالم كافة، مع بقاء أعمالها داخل معاملها الصغيرة في المنازل.

بينما شكَّلت بعض الأسر اتحادًا عبر تطبيق واحد يخدم المستهلك، ويجد من خلاله كل متطلباته من المنتجات الشعبية؛ كالكليجا والجريش والقرصان والمعمول وغيرها؛ بحيث تقدم فيه كل أسرة ما تتخصص به وتبدع.

وبيَّنت أم صالح، أن ابنتها المتخرجة حديثًا من الجامعة، عرَّفتها على هذه المنصات الإلكترونية وقامت بتسجيلها، وهذا بحسب قولها ضاعف من مبيعاتها وكفاها عناء تكاليف المحال ومنافذ البيع، وأتاح لها فرصة قضاء يومها بين أسرتها والعمل عن بعد.

وكان أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، قد دشَّن خلال زيارته مهرجان كليجا بريدة الثاني عشر المقام حاليًا في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات منصة «إنتاج أهلنا» الإلكترونية، التي قامت بإنشائها غرفة القصيم وتقديمها إلى جمعية كنوز الرائدة في مجال العمل الخيري المؤسسي، والمعنية بدراسة أحوال الأسر المنتجة، وتدريبها وتأهيلها؛ لتكون قوة فاعلة ومستدامة في المجتمع.

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