وزارة الصحة: بدء استقبال الأعمال المشاركة في جائزة «وعي»

بدأت وزارة الصحة في استقبال الأعمال المشاركة في جائزة «وعي» في موسمها الرابع، التي تنفذها هذا العام بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث تهدف الجائزة لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما تتيح الجائزة للأفراد المشاركة في مساراتها الخمسة وهي: «الفيلم القصير والتصوير الإعلاني والإنفوجرافيك والموشن جرافيك، وللطلاب الفرصة المتكافئة للفوز تأكيدًا على دورهم الفاعل في المجتمع»، إضافة إلى مسار جديد مخصص للجهات من القطاعات كافة، للمشاركة بمبادرة صحية تُنفذ داخل الجهة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز العادات الصحية السليمة لدى منسوبيها.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا، حيث تسعى الصحة لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسًا في حياة صحية للجميع.

وأبانت الصحة أن مرحلة استقبال المشاركات ستستمر حتى تاريخ 29 / 2 / 2020، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة:

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