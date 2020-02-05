مجلس الشورى يعيد مناقشة رفع قيمة مخالفات نظام النقل العام

علمت «عاجل» أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع القادم، عدة مواضيع مدرجة على جدول أعماله، منها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى للعقوبة المالية على المخالفين، المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق، ومذكرة التفاهم مع روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد، والاتفاقية المنعقدة بين الحكومة السعودية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول مقر القيادة العسكرية الموحَّدة لدول مجلس التعاون.

جدول أعمال جلسة مجلس الشورى العادية (22)

تشمل أعمال يوم الاثنين المقبل 7 محاور مقررة؛ هي:

تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة الزراعة في روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشان النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي التأسيسي للهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام 1439/1440هـ.

وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/1440هـ.

وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1440هـ.

تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقًا) للعام المالي 1439/1440هـ.

جدول أعمال جلسة مجلس الشورى العادية (23)

تشمل أعمال يوم الثلاثاء المقبل 7 محاور مقررة هي:

تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438/1439هـ و1439/1440هـ.

تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًّا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

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تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًّا) وديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، للتعاون في ملف العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ.

وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1440هـ.

تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1440هـ.

جدول أعمال جلسة مجلس الشورى العادية (٢٤)

تشمل أعمال يوم الأربعاء المقبل ٨ محاور مقررة هي:

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية بين الحكومة السعودية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1439/1440هـ.

تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة 17 من نظامه.

تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة 17 من نظامه.

وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/1440هـ.

تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى للعقوبة المالية على المخالفين، المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق، المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة 17 من نظامه.

تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/1440هـ.

تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ.