«سكني» يوقع اتفاقية لتقديم إسكانية لمنسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

وقَّع نائب الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، عبدالله بن حمد بن زرعه، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اتفاقية تعاون بين برنامج «سكني» ومدينة سلطان بن عبدالعزيز، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز.

​وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعت في مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي، التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملُّك المسكن الأول.

بدوره، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات، إلى الوصول لجميع المواطنين، وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت، من خلال إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات؛ لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لمنسوبي تلك الجهات لتملُّك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية، التنسيق بين «سكني» و«مدينة سلطان بن عبدالعزيز»؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المدينة، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، دعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية، التي ستتواجد في معرض سكني، الذي سيقام داخل مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية؛ للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري، من خلال برنامج «سكني».

Advertisements

كما سيتيح المعرض، مشاركة عددٍ من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي «مدينة سلطان بن عبدالعزيز» بعروض حصرية خلال فترة إقامة المعرض، كما سيتضمن تقديم برنامج «سكني»، خدمة المستشار العقاري في مقر «مدينة سلطان بن عبدالعزيز»؛ لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل؛ إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪، كما تستهدف الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الادخار بين «مدينة سلطان بن عبدالعزيز» ووزارة الإسكان.

يأتي انضمام مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية؛ استكمالًا لاتفاقيات سابقة مع المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الملك خالد للعيون، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.

اقرأ ايضا :