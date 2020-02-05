ضبط 230 مخالفة للذوق العام بالقصيم

ضبطت شرطة القصيم 230 مخالفة للذوق العام، شملت مخالفة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.



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