شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري النمسا والصين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر.

كما استقبل سموه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين بالوزارة.