شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 230 مخالفاً للذوق العام بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه في إطار متابعة الجهود الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ، فقد جرى خلال الشهر الماضي ضبط 230 مخالفة للذوق العام ، شملت مخالفات رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها ، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة ، مشيراً إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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