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فيديو.. عطل فني يضرب كتابات العدل والصليع يعتذر

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2020-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضرب عطل إلكتروني نظام كتابات العدل لعدة ساعات قبل أن يتم إعادة الخدمة بشكل تدريجي.

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وأعلن وكيل التحول الرقمي في وزارة العدل، فهد الصليع في مداخلة مع قناة الإخبارية أنه تم رصد العطل في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم وعلى الفور باشر الفريق التقني الحالة وتم استعادة الخدمات بشكل كامل.

وقدم الصليع الاعتذار للمستفيدين الذين تضرروا من هذا العطل.

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