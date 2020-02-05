أمير الشمالية يطلع على إمكانيات موارد مياه رفحاء

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ضمن جولته التفقدية على محافظات المنطقة على موارد المياه في محافظة رفحاء ، بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري ، ومدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي ، ومدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد الشمري .

واطلع سموه على إمكانيات كل مورد ، والخطوات الجاري تنفيذها لتعزيز هذه الموارد وتلبية احتياجات السكان لهذه الموارد ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق جميع مبادرات الوزارة بالمنطقة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للتنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية ، كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة .

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع الإدارت الحكومية المعنية ، بتهيئة وتحسين وتجويد اداء موارد البادية وتسويرها لتغطية حجم الطلب على المياه من قبل مالكي الثروة الحيوانية ،وإنشاء خزانات “برك” لاستيعاب الطلب المتزايد .وإيصال الكهرباء ، وسفلته الطريق الرئيس للموارد واستكمال جميع الخدمات المهمة لهذه الموارد بصفة عاجلة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في هذا الجانب .

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على