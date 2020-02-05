

تبوك 11جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم , يوم حقلي تدريبي لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة , بالتعاون مع شركة سابك , وذلك ضمن الأنشطة والبرامج الإرشادية التي تقدمها

غرفة تبوك, بحضور محافظ تيماء نايف بن سعد السديري و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أحمد بن عطية الحارثي , وعدد من المزارعين والمهتمين بالمحافظة.

وبدأ اليوم الحقلي الذي أقيم بمزرعة القويز بمدينة تيماء بالحديث عن خدمة ورعاية المحاصيل الزراعية والتي قدمها الدكتور راشد العبيد من كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود

واستعرض كلاً من المهندس عبدالمنعم الشواف والمهندس إبراهيم الشويمان من وزارة البيئة والزراعة أهم الأفات الحشرية والمرضية التي تصيب المحاصيل الزراعية.

كما اشتمل اليوم الحقلي على عرض أهم التجارب الزراعية الشخصية بالمحافظة، بالإضافة الى تطبيقات عملية على خدمة ورعاية الأشجار والمحاصيل وتطبيقات عملية على كيفية التعرف على أهم الأفات المرضية والحشرية للمحاصيل وطرق مكافحتها.

وفي الختام كرم محافظ تيماء المشاركين والداعمين والمساهمين بهذه المناسبة.

// انتهى //

18:39ت م

0231





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرفة تبوك تنظم يوم حقلي لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة لمزارعي محافظة تيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.