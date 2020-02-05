السعودية اليوم / "أمن الدولة" يُطلق حملة تعريفية عن مركز البلاغات الأمنية بمحافظة العلا



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أطلقت رئاسة أمن الدولة بمحافظة العلا اليوم، الحملة التعريفية بمركز البلاغات الأمنية بالرقم الموحد 990، بعد تحقيق نجاحها في موسم الرياض.

وتهدف الحملة إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم وتأكيد أهمية الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والفكر الضال المتطرف، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏

// انتهى //

18:31ت م

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المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأطلقت رئاسة أمن الدولة بمحافظة العلا اليوم، الحملة التعريفية بمركز البلاغات الأمنية بالرقم الموحد 990، بعد تحقيق نجاحها في موسم الرياض.وتهدف الحملة إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم وتأكيد أهمية الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والفكر الضال المتطرف، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏ [email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية."// انتهى //18:31ت م0226

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