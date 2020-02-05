السعودية اليوم / أبو ظبي تستضيف اجتماعات "التجمع الخليجي للمترولوجيا"



أبوظبي 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

استضافت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في العاصمة أبو ظبي اليوم الاجتماع الثاني لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمترولوجيا - التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا - بحضور خبراء وأخصائيين في مجال القياس والمعايرة من منتسبي المعاهد الوطنية للقياس في دول الخليج العربي.

وتتولى دولة الإمارات رئاسة وأمانة خمس لجان فنية خليجية من مجموع سبع لجان، استناداً إلى الإمكانيات التي تملكها الدولة على مستوى القدرات البشرية والكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

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18:18ت م

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