السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

// انتهى //

18:09ت م

0220



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.// انتهى //18:09ت م0220

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