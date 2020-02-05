السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.

وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

18:09ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.// انتهى //18:09ت م0219

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