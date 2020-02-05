السعودية اليوم / بدء الاجتماع السنوي الـ"17" للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان بدبي



دبي 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

بدأ اليوم في دبي الاجتماع السنوي الـ17 للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان بمشاركة 244 عضوا من مختلف جمعيات وكليات طب الأسنان في المنطقة والعالم، وذلك بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 24 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2020" الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة تحت عنوان "التعليم ونقل الابتكار".

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تنظيم مؤتمر ومعرض "إيدك جلوبال إيديوكيشن" حيث رأت شركة "اندكس" للمؤتمرات والمعارض - الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" - أهمية نقل تجربة "إيدك دبي" إلى العالم عن طريق المشاركة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات طب الأسنان في جميع أنحاء العالم بهدف عقد مؤتمر يوازي "إيدك دبي" بمستواه التنظيمي والعلمي والتعليمي .

وعلى هامش فعاليات مؤتمر ومعرض" إيدك دبي 2020" تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض- العضو في "اندكس القابضة" وكلية "الفارابي" الأهلية لطب الأسنان والتمريض في المملكة العربية

وضمت أجندة اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض "إيدك دبي2020 " العديد من ورش العمل والمحاضرات والجلسات العلمية المهمة، ومن ضمن هذه الموضوعات: زراعة الأسنان الرقمية، والنهج الحديث في تأهيل زراعة الأسنان، ونصائح وإرشادات في الجراحة الموجهة لزراعة الأسنان، ومسببات الأمراض والأوبئة في إصابات الأسنان، وحشوات الأسنان النشطة حيويا وغيرها .

كما تم تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات المتخصصة، من ضمنها منتدى معهد " UCL Eastman " لإصابات الأسنان، ومنتدى جامعات هونغ كونغ ولبنان لطب الأسنان، ومنتدى طب الأسنان الرقمي .

واختتمت فعاليات مسابقة " إيدك لطلاب الأسنان" التي تهدف إلى التفاعل بين طلاب طب الأسنان من المؤسسات المختلفة وتوسيع معارفهم في مختلف القضايا في طب الأسنان من خلال المشاركة الفاعلة، فيما استهلت فعاليات "نجوم إيدك دبي 2020" في يومها الثاني بالعديد من الفقرات التعليمية والترفيهية.

// انتهى //

17:43ت م

0215



دبي 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسبدأ اليوم في دبي الاجتماع السنوي الـ17 للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان بمشاركة 244 عضوا من مختلف جمعيات وكليات طب الأسنان في المنطقة والعالم، وذلك بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 24 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2020" الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة تحت عنوان "التعليم ونقل الابتكار".وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تنظيم مؤتمر ومعرض "إيدك جلوبال إيديوكيشن" حيث رأت شركة "اندكس" للمؤتمرات والمعارض - الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" - أهمية نقل تجربة "إيدك دبي" إلى العالم عن طريق المشاركة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات طب الأسنان في جميع أنحاء العالم بهدف عقد مؤتمر يوازي "إيدك دبي" بمستواه التنظيمي والعلمي والتعليمي .وعلى هامش فعاليات مؤتمر ومعرض" إيدك دبي 2020" تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض- العضو في "اندكس القابضة" وكلية "الفارابي" الأهلية لطب الأسنان والتمريض في المملكة العربية السعودية ، وذلك في إطار سعي الطرفين إلى التعاون والتنسيق ضمن الفعاليات المختلفة وتبادل الخبرات والنشرات العلمية والتوعوية والترويج للفعاليات التي تنظمها "اندكس" .وضمت أجندة اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض "إيدك دبي2020 " العديد من ورش العمل والمحاضرات والجلسات العلمية المهمة، ومن ضمن هذه الموضوعات: زراعة الأسنان الرقمية، والنهج الحديث في تأهيل زراعة الأسنان، ونصائح وإرشادات في الجراحة الموجهة لزراعة الأسنان، ومسببات الأمراض والأوبئة في إصابات الأسنان، وحشوات الأسنان النشطة حيويا وغيرها .كما تم تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات المتخصصة، من ضمنها منتدى معهد " UCL Eastman " لإصابات الأسنان، ومنتدى جامعات هونغ كونغ ولبنان لطب الأسنان، ومنتدى طب الأسنان الرقمي .واختتمت فعاليات مسابقة " إيدك لطلاب الأسنان" التي تهدف إلى التفاعل بين طلاب طب الأسنان من المؤسسات المختلفة وتوسيع معارفهم في مختلف القضايا في طب الأسنان من خلال المشاركة الفاعلة، فيما استهلت فعاليات "نجوم إيدك دبي 2020" في يومها الثاني بالعديد من الفقرات التعليمية والترفيهية.// انتهى //17:43ت م0215

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء الاجتماع السنوي الـ"17" للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.