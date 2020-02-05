السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي الإعلاميين في محافظتي رفحاء والعويقيلة



رفحاء 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مركز لوقه اليوم الإعلاميين من محافظتي رفحاء والعويقيلة .

وأكد سموه في مستهل اللقاء دور الإعلام المهم فيما يتعلق بنقل الصورة الحقيقية ، وإيصال صوت المواطن للمسؤول، وإظهار ما حظيت به المنطقة من مشاريع تنموية في شتى المجالات،مبيناً أن رسالة الإعلام ، يجب أن تكون مركزةً على صنع الوعي واستشراف المستقبل، والتعريف بالمنجزات الوطنية وإبراز هوية المنطقة .

وقال سموه: إن الإعلاميين شركاء لنا، ونسعد بالاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم وأطروحاتهم الهادفة، التي تقدم الكثير من المعلومات التي نسعى في الإمارة والدوائر الحكومية للتعامل معها باهتمام كبير، من حيث دعم الإيجابيات وتعزيزها، وتلافي السلبيات وعلاجها.

إثر ذلك أجاب سموه على جميع استفسارات ومداخلات الإعلاميين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الحفاوة والاستقبال، مؤكدين أنهم تشرفوا بالإستئناس بآرائه وتوجيهاته، التي ستكون - بإذن الله - عوناً لهم في النهوض بالأداء والعمل الإعلامي في المحافظة .

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17:33ت م

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