السعودية اليوم / محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السياحة بالمحافظة



السيح 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم في ديوان المحافظة بمدينة السيح ، اجتماع لجنة التنمية السياحية ، .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، ومنها مناقشة إقامة مهرجان الخرج للالبان والاطلاع على التصور المقترح بشأن الأمور التنظيمية والفعاليات المصاحبة.

وناقشت اللجنة المقترح المتعلق بتحسين المنظور البصري في مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة بالاستفادة من الفنانين التشكيلين من خلال عرض أعمالهم الفنية على المباني الحكومية .

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي والتراثي في مدن ومراكز وقرى الخرج واتخذت اللجنة بشأنها التوصيات اللازمة .

// انتهى //

17:11ت م

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