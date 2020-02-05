شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأمن السيبراني: اختراق أي جهاز حاسوبي يستغرق 5 دقائق فقط والان نبدء بالتفاصيل

• إشادة بمبادرتي ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة

اكد مشاركون في منتدى الامن السيبراني في الرياض أنه في كل يوم عمل هناك من 13 إلى 14 ترليون دولار يتم تداولها في نظام البنوك العالمي مما يؤكد أهمية العمل على تطوير أنظمة الأمن السيبراني. لافتين الي ضرورة مواصلة الحوار والعمل من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي. مشيرين إلى أن جميع التقنيات بحد ذاتها تعاني من مخاطر كبيرة حيث يستغرق الأمر فقط من خمس إلى ست دقائق حتى يتم اختراق أي جهاز حاسوبي.

وتواصلت أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الرياض, بكلمة ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوز ألين هاميلتون للاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية مايكل ماكونيل حول العالم السيبراني.

وأشاد في مستهل كلمته بجهود المملكة في الأمن السيبراني، منوها بالمبادرتين التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ولتمكين المرأة في الأمن السيبراني.

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وركز على أهمية مواصلة الحوار والعمل من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي، مبينا أنه في كل يوم عمل هناك من 13 إلى 14 ترليون دولار يتم تداولها في نظام البنوك العالمي مما يؤكد أهمية العمل على تطوير أنظمة الأمن السيبراني، وقال "إن العالم لن يعمل بدون بنوك، لأنه لا يمكن أن يكون هناك وسيلة لتبادل السلع إلا مع وجود النقد".

من جهته ألقى رئيس شركة بالو التو الأمريكية أمت سنغ كلمة حول مستقبل الأمن السيبراني، وتحدث فيها عن الاتجاهات السائدة والمشهد المتنامي لتهديدات الأمن السيبراني، والمخاطر والأهداف الكبرى والتحديات المتعددة التي تواجهها الشركات والمؤسسات.

واستعرض كيفية قيام المؤسسات والشركات باتخاذ نهج كلي للأمن السيبراني للبقاء في الأمان وحماية معلوماتهم الرقمية، مشيرا إلى أن إحدى المؤسسات المالية فقدت في يوم واحد أكثر من ستة مليارات دولار، وعدم استطاعة شركة دولية أخرى بإيصال الطرود إلى أصحابها مما يؤكد أهمية قضية الأمن السيبراني التي تأتي في المركز الثاني العالمي بعد قضية التغيير المناخي.

وأكد أهمية الحوار والحديث بين الجميع في الأمن السيبراني كمجتمع واحد للحصول على أفضل النتائج والممارسات لجعل العالم أكثر أمانا.

وقال "أمامنا فرص كبيرة جدا بوجود السحابة الحاسوبية التي تمكننا من إعادة بناء الصناعات الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك حوالي ملايين الأجهزة التي ترتبط بعضها ببعض، وفي حالة عدم استخدام هذه البيانات بشكل فعال سنعاني من مشاكل كبيرة.