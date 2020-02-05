شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير العراق والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد بن عثمان سويعد.
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