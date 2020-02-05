شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يستقبل «أسماء العنزي» محاربة السرطان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , أسماء بنت هليل العنزي التي قدمت لسموه إهداء عبارة عن كتاب بعنوان " الألم يصنع الأمل" يحكي تجربتها مع مرض السرطان ومشاركاتها التطوعية والمجتمعية التوعوية بمرض السرطان وتأثيراته النفسية وكيفية مواجهتها.

ودعا سمو أمير منطقة الرياض أن يديم عليها الصحة والعافية مقدراً جهودها وعطاءها الاجتماعي .

وعبرت أسماء العنزي من جهتها عن بالغ شكرها وامتنانها لسمو أمير الرياض على دعمه وتشجيعه الأبوي لها وتطلعها لخدمة المجتمع والوطن .