إقامة معرض للأحذية التاريخية في روما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف إيطاليا معرضا مخصصا للأحذية التي تشكل منذ العصور القديمة قطعة مهمة في مجال الموضة ووسيلة لإبراز المكانة الاجتماعية، في حدث يظهر أنه في هذا السياق أيضا "كل الدروب تؤدي إلى روما". إيطاليا تضرب أوكار المخدرات وتداهم بؤر المافيا

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وفي هذا المعرض الذي يقام في قصر بيتي في فلورنسا، تقدم عشرات النماذج من بينها "كاليغا" وهي الصنادل ذات الأربطة التي كان ينتعلها الجنود الرومان، إضافة إلى نماذج انتعلها نجوم في أفلام هوليوودية من أبرزها "غلادييتور" و"بن-هور" وصولا إلى التصميمات المعاصرة الموقعة من دور عالمية من أمثال "إيف سان لوران" و"إميليو بوتشي" و"سالفاتوري فيراغامو".

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