مهرجان العلوم والتكنولوجيا في دبي.. مشاريع مبتكرة وفعاليات مشوقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل مساعد قطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، إن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يمثل فرصة ملهمة للتعرف على أبرز المشاريع المبتكرة لطلاب المدارس في الإمارات، مؤكدة أن المهرجان يضم العديد من المسابقات والمبادرات لتشجيع الطلاب على الابتكار في مختلف المجالات.
وانطلق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020 في نسخته الرابعة، الثلاثاء، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه وزارة التربية والتعليم تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار في دبي، ويستمر حتى 8 من الشهر الجاري.
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