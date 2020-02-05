شكرا لقرائتكم أمير الرياض يستقبل محاربة السرطان أسماء العنزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-05 أهدته كتاب الألم يصنع الأمل متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , أسماء بنت هليل العنزي التي قدمت لسموه إهداء عبارة عن كتاب بعنوان ” الألم يصنع الأمل” يحكي تجربتها مع مرض السرطان ومشاركاتها التطوعية والمجتمعية التوعوية بمرض السرطان وتأثيراته النفسية وكيفية مواجهتها.

ودعا سمو أمير منطقة الرياض أن يديم عليها الصحة والعافية مقدراً جهودها وعطاءها الاجتماعي .

وعبرت أسماء العنزي من جهتها عن بالغ شكرها وامتنانها لسمو أمير الرياض على دعمه وتشجيعه الأبوي لها وتطلعها لخدمة المجتمع والوطن . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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