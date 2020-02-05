اخبار السعوديه

أميرة الناصر تثير الجدل بعد مقطع الدراجة ثم تعتذر

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم أميرة الناصر تثير الجدل بعد مقطع الدراجة ثم تعتذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - جدة

أثارت أميرة الناصر حالة من الجدل بعد مقطع فيديو بثته من جدة قرب مجسم دراجة كبيرة وعلقت عليها بالقول: إن سيدنا آدم هو من صنع هذه الدراجة حسب زعمها.

وانهالت التغريدات التي تهاجم أميرة الناصر بعد هذا المقطع ما دفعها للاعتذار في الحال مشيرة إلى أنها كانت تتكلم “على نياتها” ولم تقصد بالطبع المعنى الذي قد يكون فهمه الجمهور.

Advertisements

وعبر موقع تويتر صعد وسم “اخرسي أميرة الناصر” حيث استهجن المغردون أسلوبها في المزاح معتبرين أن هذا الأمر فيه تجاوز يجب محاسبتها عليه.

وكانت أميرة الناصر شغلت مواقع التواصل قبل عدة أيام حين ظهرت بالفستان الأبيض في حفل طلاقها ما تسبب في حالة من الهجوم الحاد عليها.

وطالب المغردون بإلغاء متابعة أميرة الناصر وغيرها من مشاهير السوشيال ميديا الذين لا يقدمون أي محتوى هادف.

تابعنا على 5db130f8f6.jpg تواصل معنا علىf12d6c3375.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميرة الناصر تثير الجدل بعد مقطع الدراجة ثم تعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا