أميرة الناصر تثير الجدل بعد مقطع الدراجة ثم تعتذر

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - جدة

أثارت أميرة الناصر حالة من الجدل بعد مقطع فيديو بثته من جدة قرب مجسم دراجة كبيرة وعلقت عليها بالقول: إن سيدنا آدم هو من صنع هذه الدراجة حسب زعمها.

وانهالت التغريدات التي تهاجم أميرة الناصر بعد هذا المقطع ما دفعها للاعتذار في الحال مشيرة إلى أنها كانت تتكلم “على نياتها” ولم تقصد بالطبع المعنى الذي قد يكون فهمه الجمهور.

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وعبر موقع تويتر صعد وسم “اخرسي أميرة الناصر” حيث استهجن المغردون أسلوبها في المزاح معتبرين أن هذا الأمر فيه تجاوز يجب محاسبتها عليه.

وكانت أميرة الناصر شغلت مواقع التواصل قبل عدة أيام حين ظهرت بالفستان الأبيض في حفل طلاقها ما تسبب في حالة من الهجوم الحاد عليها.

وطالب المغردون بإلغاء متابعة أميرة الناصر وغيرها من مشاهير السوشيال ميديا الذين لا يقدمون أي محتوى هادف.

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