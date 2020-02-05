أمير القصيم يكرم ممرضة أنقذت 4 أشخاص في حادث مروع

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الممرضة مريم الشمري, نظير مبادرتها الإنسانية في إنقاذ وإسعاف أربعة أشخاص من خلال تقديم الإسعافات الأولية لهم أثناء تعرضهم لحادث مروري لهم بمدينة بريدة, بحضور مدير الهلال الأحمر بالمنطقة خالد الخضر.

وأشاد سمو أمير القصيم بالمبادرة الإنسانية التي بذلتها الممرضة في تقديم الإسعافات الأولية للأسرة, الذي يعكس حسها الإنساني النبيل الذي حثنا عليه ديننا الحنيف, مشيراً سموه إلى ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني والمساهمة بكل اتجاه ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهتها أعربت الممرضة مريم الشمري عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم لكافة الأعمال الإنسانية بالمنطقة, مؤكدة أن ذلك ينعكس من حرص سموه على تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرة للوطن والمواطن.

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