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عدن - ياسمين التهامي - شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية، المئات من مقاتليها بينهم قيادات برتب عسكرية رفيعة، لقوا حتفهم في المواجهات التي تشهدها جبهات نهم والجوف ومأرب.

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عاجل : الإعلان في صنعاء عن مصرع 9 من كبار القادة العسكريين الحوثيين (الأسماء والرتب)



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وقالت مصادر مطلعة إن المليشيات المدعومة من إيران، نظمت أكثر من 20 موكباً لتشييع قتلاها خلال يومين فقط في صنعاء وذمار وعمران وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب (شرق العاصمة صنعاء) وفق ما أوردته "الشرق الأوسط".

وكانت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين في صنعاء، قد ذكرت أن الجماعة شيّعت (الاثنين)، في صنعاء كلاً من ( العقيد محمد علي الصماط والعقيد محمد صالح هادي الوائلي والمقدم يحيى قايد قصان والمقدم دارس علي المنصوري والمقدم سليم صالح إسماعيل والرائد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي والرائد محمد علي الأشول والنقيب عمار ناصر الصيفي والملازم أول ساجد حسن الخراشي، وآخرين..).

ولم تشِر المصادر الحوثية إلى مكان مقتلهم على وجه التحديد، إلا أن المصادر المحلية في صنعاء رجحت أن يكونوا قتلوا في معارك بنهم والجوف وغرب مأرب. وقدّرت المصادر أن الجماعة خسرت في الأسبوعين الأخيرين المئات من عناصرها بينهم على الأقل 80 من قادتها الميدانيين، الذين كانت دفعت بهم في عمليات تهدف إلى التقدم على حساب القوات الحكومية.