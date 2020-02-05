بالفيديو: سفير المملكة بجاكرتا يزف بشرى للمواطنين بشأن العمالة المنزلية الإندونيسية

كشف عصام الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، عن قرب بدء استقدام العاملات المنزليات بعد توقف ذلك منذ سنوات من قبل الحكومة الإندونيسية.

وقال “الثقفي” عبر مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن الحكومة الإندونيسية وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعادة هيكلة برامج تصدير العمالة المنزلية، مبيناً أنه سيبدأ تصدير العمالة إلى المملكة كتجربة لمدة ستة أشهر وفي حال نجاحها سيستمر العمل على تصدير العمالة إلى المملكة وباقي دول الشرق الأوسط تباعاً.

وأضاف بأن تصدير العمالة قد تأخر عن الموعد المحدد في أكتوبر الماضي؛ بسبب بعض الأمور التقنية بين وزارتي العمل السعودية ونظيرتها الإندونيسية، مؤكداً أن العمل جارٍ على إنهاء الإجراءات قريباً.