بلدية العيص توقع اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

وقعت بلدية محافظة العيص، اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تقضي بإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية بالمحافظة ومراكزها. وقع الاتفاقية من جانب بلدية محافظة العيص رئيسها غازي بن سلامة الرحيلي، ومن جانب "ترشيد" المهندس أحمد ديولي. وأوضح مدير العلاقات والعامة والإعلام محمد عبدالله العنمي أن هذه الاتفاقية جاءت وفق رؤية المملكة 2030 لتشمل حلولاً للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة باستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفره للطاقة "LED"، لكامل إنارات الشوارع والأحياء السكنية داخل نطاق خدمات بلدية محافظة العيص.



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