السعودية اليوم / عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي وفد جامعة كولمبيا الأمريكية



الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى عضو مجلس السيادة السوداني البروفيسور صديق تاور كافي بمكتبه اليوم وفد معهد السلام بجامعة كولومبيا الأمريكية برئاسة مدير المعهد ديفيد فليكس الذي يزور الخرطوم حاليا.

ودعا تاور خلال اللقاء إلى تمتين التعاون العلمي وتبادل الزيارات بين الجامعات السودانية والأمريكية في مجال التقنيات الحديثة والبحوث العلمية.

// انتهى //

16:31ت م

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