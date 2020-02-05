السعودية اليوم / سمو أمير الرياض وبحضور سمو نائبه يجتمع بقيادات أمانة المنطقة



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض يرافقه وكلاء الأمانة .

وقدم خلال الاجتماع عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية والمراحل التنفيذية والتصاميم العملية لها وتقديم شرح عن المميزات والإمكانيات الرائدة التي يحتويها المشروع .

كما قدم عرض عن خطة وكالة الأمانة لبلديات المنطقة لمعالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة ومناقشة أبرز الحلول العاجلة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . إثرها قدم عرض عن سير العمل في تجهيز مدينة الرياض لمناسبة مجموعة العشرين الاقتصادية G20 والجهود المبذولة من قبل الأمانة والجهات ذات العلاقة والخطط التنفيذية والزمنية .

حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

// انتهى //

16:21ت م

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