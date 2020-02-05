السعودية اليوم / المجلس البلدي بوادي الدواسر يتابع عملية إزالة المباني على طريق الملك عبدالعزيز



وادي الدواسر 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

وقف رئيس المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر ابراهيم بن مفرج الدوسري ، وأعضاء اللجنة الفنية ، اليوم على عملية إزالة المباني الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز ، والتي صدر بشأنها قرار نزع ملكيتها لتوسعة الشريان الرئيس بالمحافظة .

وعبر رئيس المجلس البلدي باسم المجلس والأهالي عن شكرهم لرئيس البلدية صالح بن جري السليس ، على حرصه واهتمامه بمشروع التوسعة وإنهاء إجراءات تلك المباني ، ونقل الانقاض أولاً بأول ، منعاً لأي عرقلة للحركة المرورية النشطة بهذا المحور، وتمهيداً لعملية التوسعة والسفلتة .

// انتهى //

16:21ت م

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