السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد موارد المياه في محافظة رفحاء .



رفحاء 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ضمن جولته التفقدية على محافظات المنطقة على موارد المياه في محافظة رفحاء ، بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري ، ومدير عام الشركة

واطلع سموه على إمكانيات كل مورد ، والخطوات الجاري تنفيذها لتعزيز هذه الموارد وتلبية احتياجات السكان لهذه الموارد ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق جميع مبادرات الوزارة بالمنطقة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للتنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية ، كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة .

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع الإدارت الحكومية المعنية ، بتهيئة وتحسين وتجويد اداء موارد البادية وتسويرها لتغطية حجم الطلب على المياه من قبل مالكي الثروة الحيوانية ،وإنشاء خزانات "برك" لاستيعاب الطلب المتزايد .وإيصال الكهرباء ، وسفلته الطريق الرئيس للموارد واستكمال جميع الخدمات المهمة لهذه الموارد بصفة عاجلة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في هذا الجانب .

// انتهى //

15:56ت م

0181



رفحاء 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ضمن جولته التفقدية على محافظات المنطقة على موارد المياه في محافظة رفحاء ، بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري ، ومدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي ، ومدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد الشمري .واطلع سموه على إمكانيات كل مورد ، والخطوات الجاري تنفيذها لتعزيز هذه الموارد وتلبية احتياجات السكان لهذه الموارد ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق جميع مبادرات الوزارة بالمنطقة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للتنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية ، كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة .ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع الإدارت الحكومية المعنية ، بتهيئة وتحسين وتجويد اداء موارد البادية وتسويرها لتغطية حجم الطلب على المياه من قبل مالكي الثروة الحيوانية ،وإنشاء خزانات "برك" لاستيعاب الطلب المتزايد .وإيصال الكهرباء ، وسفلته الطريق الرئيس للموارد واستكمال جميع الخدمات المهمة لهذه الموارد بصفة عاجلة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في هذا الجانب .// انتهى //15:56ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد موارد المياه في محافظة رفحاء . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.