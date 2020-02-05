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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 33.65 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق سهم أرامكو اليوم عند 33.65 ريال متراجعًا بمقدار 0.20 ريال أو ما يعادل 0.59%.
وكان آخر إغلاق سابق لسهم أرامكو عند 33.85 وتم افتتاح التداول اليوم عند 33.80 ريال، فيما بلغ السعر الأعلى للسهم في جلسة الأربعاء 33.95، بينما كان السعر الأدنى 33.60 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 8,594 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقات 1,064 ووصلت الكمية المتداولة إلى 9,147,134 بقيمة 308,818,637.40 ريالًا.
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