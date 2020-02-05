إقبال غير مسبوق على البلوك يرفع الأسعار في حفر الباطن

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تذمّر عدد من المواطنين أصحاب المنشآت المعمارية من أزمة البلوك الإسمنتي حيث اضطرت مصانع البلوك في محافظة حفر الباطن للبيع بقوائم الانتظار لمدد تصل إلى قرابة الأربعة أشهر وبأسعار مرتفعة عن السابق، واضطر بعض المواطنين إلى طلب البلوك من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

“متابعات الخليج 365” تجولت في مصانع البلوك والتقت بعدد من العاملين فيها، وذكر عدد منهم بأن سبب الأزمة يعود للطلب المتزايد مؤكدين أن رفع السعر أمر طبيعي نظرًا لارتفاع سعر الإسمنت والرمل وبعض المكونات الأساسية.

وفي حديث لـ “متابعات الخليج 365” ذكر أحد ملاك المصانع أن سبب الأزمة الحاصلة والتي تعتبر لأول مرة تمر على المحافظة مقارنة بالسنوات الماضية هو الطلب المتزايد ونزول القروض للمواطنين بشكل سريع وكذلك الدعم الذي حصل عليه العسكريون الخاص بالإسكان.

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وتابع: بخصوص ارتفاع أسعار البلوك فهو يعود لارتفاع أسعار الرمل والبحص وكذلك رفع شركات الإسمنت أسعارها عن السابق بحجة القوة الشرائية في محافظة حفر الباطن.

ومن جانبه ذكر أحد العاملين في مصانع البلوك أن المستثمرين الذين يقومون ببناء المنازل وبيعها جاهزة إلى المواطنين الحاصلين على القروض هم سبب الشح الحاصل للبلوك حيث يضطر البعض منهم إلى أخذ البلوك قبل أن يجف لكثرة المنازل التي يقوم ببنائها.

الجدير بالذكر أن سعر البلوكة الواحدة وصل إلى ريال و80 هللة وكان قبل ارتفاع الرمل والبحص والإسمنت بريال واحد.

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