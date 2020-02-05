توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن الفرصة ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.

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كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية غدًا ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

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