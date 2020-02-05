شكرا لقرائتكم خبر عن صادم: وسيم يوسف يهاجم عيال زايد “ويبهدل بهم“ أمام العالم.. وضاحي خلفان يلزمه حده (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الإعلامي الإماراتي، عبدالله بن دفنا، في مقطع فيديو نشره على حسابه في "سناب شات"، أن وسيم يوسف ارتكب خطأين تسببا في عزله من إمامة جامع زايد الكبير في أبو ظبي.

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صادم: وسيم يوسف يهاجم عيال زايد “ويبهدل بهم“ أمام العالم.. وضاحي خلفان يلزمه حده (فيديو)



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وأوضح "بن دفنا"، أن "الخطأين أولهما التشهير بشخصية داخل الإمارات (ضاحي خلفان) لها احترامها وتقديرها عبر تلفزيون مصر، والثاني التشهير بأبناء الشيخ زايد، وادعاؤه أنه يتعرض للتهديد من قبلهم".

وأضاف: "دولة الإمارات عطتك وما قصرت فيك، ونحن مقدرينك لما نشوفك، كيف اتشهر بعيال زايد قدام العالم، أمس اقرأ كومنتات، انجرحت، يقلوله تعال عندنا لبلدنا، كأن هذا البلد ما أمنتك واحترمتك".

وأكمل "بن دفنا"، بقوله: "دولة الإمارات قدرتك وحشمتك، عطتك قصر وسيارات وجاه، وجاه ما حدا يحصله اعطتك ياه، كيف اليوم اتشهر بأبنائها تحس إنك بغابة، ما كنك في دولة فيها قانون".

جدير بالذكر أن وسيم يوسف، كان أحد أبرز الدعاة المقربين من محمد بن زايد، وهاجم صحيح البخاري، وبحسب دعاة فإنه كان يعمل على مشروع تغريبي.