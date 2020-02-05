شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء حفلة الزفاف كانت المفاجأة .. ياباني يتزوج خليجية ثرية.. شاهد ماذا فعل وكيف كانت النهاية صادمة للجميع؟! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو يرصد زواج ياباني وكويتية، حيث انقلبت مواقع التواصل بسببه وأثيرت حالة من الجدل.

قد يهمك ايضاً:

صادم: وسيم يوسف يهاجم عيال زايد “ويبهدل بهم“ أمام العالم.. وضاحي خلفان يلزمه حده (فيديو)



أثناء حفلة الزفاف كانت المفاجأة .. ياباني يتزوج خليجية ثرية.. شاهد ماذا فعل وكيف كانت النهاية صادمة للجميع؟! (فيديو)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!



وفاة فنانة لبنانية مشهورة وعند تغسيلها كانت الصدمة التي منعت الجميع من دفنها!..(صور فضيعة)





3 شبان تعرفوا على “فتاة سعودية” قاصر وقاموا بابتزازها وخطفها داخل استراحة .. والنهاية صادمة!



ورد الآن.. مجلس الوزراء السعودي يشعل ثورة حقيقية في المملكة وأمير بارز يعلن دعمه الكامل



شربت الماء على معدة خاوية لشهر واحد وهذا ما حدث لها! (فيديو صادم)



Advertisements

وأخيرًا.. السعودية تكشف “ أين جثة خاشقجي “.. وأمير بارز يفجر مفاجأة مزلزلة ويتهم هذا الشخص المشهور!



مذيع الجزيرة فيصل القاسم يتهم رئيس هذه الدولة العربية بنشر الفايروس القاتل ”كورونا” في الصين..!



سم قاتل: احذر تناول هذا المشروب الشهير على الريق



أول ظهور لنجل محمد بن سلمان يثير أزمة داخل السعودية.. شاهد ماذا فعل “الأمير الطفل“ وأحرج والده أمام نادي الهلال (صور)

بعد الانتشار الواسع للمقطع تباينت الآراء حول مدى قدرة الثنائي على الحفاظ على علاقتهما الأسرية وحمايتها من الفشل.

وأظهرت اللقطات مراسم عقد القران وفقاً للشريعة الإسلامية، ورغم أن العريس الياباني مسلماً وبدا من خلال اللقطات هادئ الطباع ومهذباً، إلا أن الكثيرين انتقدوا موافقة أسرة العروس عليه بسبب اختلاف العادات والتقاليد.

وذهب البعض إلى القول أن هذا الزواج سينتهي سريعاً بالفشل نظرًا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد، دون أن يلتفتوا إلى مدى التوافق بين العروسين.

الجدير بالذكر أن الكثير من الخليجيات قد تزوجن مؤخراً من شباب يحملون جنسيات غير عربية ومن بينهن نجمات مشهورات مثل الفنانة السعودية داليا مبارك التي تزوجت من رجل أعمال أمريكي شاب، وكذلك مواطنتها الفاشينيستا الشهيرة عبير سندر التي تزوجت من مدرب ألعاب قتالية بريطاني مسلم يعيش في سنغافورة، وأيضاً الكويتية شهد الحوال التي تزوجت شاباً إيطالياً، وعارضة الأزياء اليمنية مودل مريم ناظم التي احتفلت مؤخراً بزفافها إلى شاب أوزبكي في حفل فاخر أقيم في العاصمة طشقند.