استثناء تفتيش المحامين في المحاكم إلا في حالة واحدة

أصدر نائب وزير العدل سعد السيف تعميماً إلى كافة المحاكم يستثني من خلاله تفتيش المحامين والمحاميات أثناء مراجعاتهم للمحاكم.

واعتمد نائب الوزير في قراره إلى الدراسة المقدمة في هذا الشأن لاستثنائهم من إجراءات التفتيش ماعدا المحاكم الجزائية المتخصصة التي تعنى بمحاكمة الإرهابيين.

وحسب” عكاظ” قالت مصادر أن إجراءات التفتيش المطبقة حاليا في المحاكم منعت مرور أسلحة بيضاء «سكاكين» وأمواس ومفكات وأدوات حادة مختلفة كانت بحوزة مراجعين، وتم التعامل معهم وفق النظام.

وأوضحت المصادر أن سجلات المحاكم تسجل حالات عدة من اعتداءات ومضاربات وضبط مخدرات مع مراجعين، فضلا عن مراجعة معقبين بلا معاملات لتصيد المراجعين والمراجعات وعرض خدماتهم عليهم.