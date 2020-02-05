للباحثين عن عمل.. 6 أشياء تضمن لك الحصول على دعم «حافز» بدون خصومات

في الوقت الذي أودع فيه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، أكثر من 506 ملايين ريال في حسابات المستفيدين من برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»؛ استفسر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول أسباب الخصم من دعم حافز الذي حصلوا عليه لشهر يناير.

وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين لشهر يناير من «حافز البحث عن عمل» بلغ 173 ألفًا و763 مستفيدًا ومستفيدة، فيما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 160 ألفًا و365 مستفيدًا ومستفيدة.

وأوضح صندوق «هدف» أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر يناير، بلغ 2280 مستفيدًا ومستفيدةً؛ منهم 1328 إناث و952 ذكور.

متى يحصل المواطن على دعم «حافز» كاملًا بدون خصم؟

لكن عددًا من المستفيدين والمستفيدات على «تويتر»، استفسروا عن أسباب الخصم من الدعم المقدم لهم من برنامج حافز فيما أوضح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لـ«هدف» على «تويتر»: «احرص على الالتزام بالدخول الأسبوعي على حسابك في بوابة طاقات؛ للاستفادة من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة عبر البوابة».

ومن شروط الحصول على دعم «حافز»، التسجيل والموافقة على الإقرار في المنصة الإلكترونية، والالتزام بإجراء زيارة للمنصة الإلكترونية مرة أسبوعيًّا، واكمال المهام المطلوبة وفق ما يحدده الصندوق، والالتزام بإجراء زيارة دورية لإحدى قنوات التوظيف مرة شهريًَّا أو وفق ما يحدده الصندوق، وألا يتخلف الباحث عن عمل طلبه للحضور للحصول على أي من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف لأكثر من 3 مرات خلال فترة التحاقه بخدمات الصندوق، وألا يتجاوز عدد مرات رفضه لوظيفة ملائمة مرتين.

وكذلك ألا يتجاوز عدد مرات عدم تجاوبه مع تواصل الصندوق على الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل في المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق، 3 مرات. وإذا لم يراعِ الباحث عن عمل أيًّا من هذه الشروط، يتعرض للخصم من دعم حافز الذي يحصل عليه بعد حصوله على إنذار أو قد يترتب عليه تعليق حسابه.

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ما أسباب الخصم من دعم «حافز» الذي يقدمه «هدف»؟

ووفقًا لـ«هدف»، يؤدي عدم التزام الباحث عن عمل إلى حصوله على إنذار، وفي حال تلقي الباحث عن عمل ثلاثة إنذارات متتالية أو متفرقة يتم تعليق حصوله على خدمات التوظيف لدى الصندوق.

ومن الحالات التي يحصل فيها الباحث عن عمل على إنذارات، عدم زيارة قناة التوظيف التي يحددها الصندوق، وعدم الحضور إلى موعدٍ بإحدى قنوات التوظيف، وعدم التجاوب مع الصندوق، وفقًا لـ«هدف».

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