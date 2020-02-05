درجة الحرارة تسجل أدنى معدلاتها في طريف والقريات.. الأربعاء

سجّلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، أدنى معدلاتها في طريف والقريات؛ حيث وصلت إلى 3 درجات مئوية.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة اليوم بالمملكة، بالإضافة إلى المدينتين المذكورتين، هي: (القريات، وطريف، وتبوك، وعرعر، وسكاكا).

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن سكاكا سجّلت 4 درجات مئوية؛ فيما سجلت كل من تبوك وعرعر 5 درجات مئوية.

وفي سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة، وتكوّن عوالق ترابية، وطقسًا غائمًا جزئيًا على المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الكبرى بمكة 30 درجة، والصغرى 18، ودرجة الرطوبة 80%، فيما تكون درجة الحرارة الكبرى على المدينة 25 درجة والصغرى 11، ونسبة الرطوبة 60%.

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