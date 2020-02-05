«مسام» ينزع 1581 لغمًا خلال الأسبوع الخامس في يناير الماضي

تمكن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2020م؛ 1581 لغمًا.

وتنوعت الألغام التي تم نزعها خلال الأسبوع الخامس من يناير الماضي، بين 3 ألغام مضادة للأفراد و2269 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1165 ذخيرة غير منفجرة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 127 ألفًا و483 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء. ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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