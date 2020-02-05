حملات رقابية مكثفة جنوب مكة.. وإغلاق مطعم للوجبات السريعة

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة، عدداً من الصبات العشوائية بطريق العكيشية بمكة المكرمة، ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خرسانية)؛ لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتهدف إزالة الصبات إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، بأرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.

من جهة أُخرى، أغلقت بلدية جنوب مكة أحد مطاعم الوجبات السريعة ضمن نطاق البلدية وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتدني مستوى أدوات التحضير، كما نفذ قسم الأسواق بالبلدية حملة رقابية بمواقف حجز السيارات بطريق الليث لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مدار العام، وذلك بصيانة المرافق العامة والحدائق، وتخصيص أماكن لألعاب الأطفال تحت إشراف إدارة الحدائق.

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وشدد رئيس البلدية على ضرورة توافر التراخيص النظامية اللازمة لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة بالعربات المتنقلة بالحدائق والمرافق العامة، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون البلديات.

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