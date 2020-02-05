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صورة توثق دفاع الضباط السعوديين عن فلسطين قبل ٨٢ عامًا

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أظهرت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين 1367- 1368هـ (1938م)، بما يؤكد أنه مثلما تبذل المملكة العربية صوتها وثقلها الدوليين لـفلسطين الحبيبة؛ فقد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها.

وتعيد الصورة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز إلى الذاكرة العربية والإسلامية، وإلى عهدة «شرف» وعدالة القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، جدد مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، تأكيد الموقف الثابت للمملكة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس وحتى الآن، تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الحلول العادلة له، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002.

وأكد مجلس الوزراء، أن المملكة تطالب دومًا بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومباردة السلام العربية 2002م.

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