أظهرت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين 1367- 1368هـ (1938م)، بما يؤكد أنه مثلما تبذل المملكة العربية السعودية صوتها وثقلها الدوليين لـفلسطين الحبيبة؛ فقد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها.
وتعيد الصورة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز إلى الذاكرة العربية والإسلامية، وإلى عهدة «شرف» وعدالة القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، جدد مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، تأكيد الموقف الثابت للمملكة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس وحتى الآن، تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الحلول العادلة له، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002.
وأكد مجلس الوزراء، أن المملكة تطالب دومًا بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومباردة السلام العربية 2002م.
اقرأ أيضًا
برئاسة الملك سلمان.. «الوزراء» يجدد تأكيد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية
كانت هذه تفاصيل خبر صورة توثق دفاع الضباط السعوديين عن فلسطين قبل ٨٢ عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.